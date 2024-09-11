Свитолина досрочно завершила теннисный сезон-2024: назвала причину

Украинская теннисистка Элина Свитолина больше не сыграет на турнирах в 2024 году.

29-летняя уроженка Одессы в интервью Управлению спорта Львова сообщила, что решила досрочно завершить текущий сезон из-за травм.

"У меня был неплохой сезон. Я уже закончила сезон сейчас, потому что травмировалась. Завершить этот год в топ-30 – это неплохой результат, учитывая, что я была больше времени травмирована в этом сезоне.

Олимпиада тоже была неплохая, к сожалению, в этом году я не смогла принести медаль, но были класные победы. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой следующий сезон лучше", – рассказала Элина.

В этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, дошла до четвертьфинала Wimbledon и до 1/8 финала Australian Open, US Open и Roland Garros. На Олимпиаде-2024 в Париже она остановилась в 1/8 финала. Сейчас украинка занимает 28-е место в рейтинге WTA.

Отметим, что в прошлом году Свитолина также из-за травмы досрочно завершила сезон после Открытого чемпионата США.

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