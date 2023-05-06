Свитолина драматично остановилась в шаге от финала на турнире во Франции

Украинка в напряженной борьбе проиграла чемпионке US Open 2017 года.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в финал турнира WTA 125 во французском Сен-Мало.

В полуфинале 28-летняя уроженка Одессы уступила первой сеяной на этих соревнованиях американке Слоан Стивенс. Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (5) в пользу представительницы США.

В первом сете Элина выигрывала со счетом 2:5, а также имела два сетбола при счете 4:5, однако не смогла довести дело до конца и проиграла первую партию.

Во втором сете Свитолина в 10-м и 12-м геймах имела по одному сетболу, но также не реализовала их. В итоге игра перешла на тай-брейк, где победила американка.

Это была пятая встреча теннисисток. Счет стал 3:2 в пользу Стивенс. Американка является чемпионкой US Open-2017 и финалисткой Roland Garros-2018.

В финале турнира в Сен-Мало Стивенс сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.

Отметим, что Свитолина впервые после возвращения на корт из декрета играла в полуфинале турнира WTA. До этого последний раз украинке удавалось дойти до этой стадии в августе 2021 года на турнире в Чикаго (США).

По пути в 1/2 финала турнира в Сен-Мало украинка обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил, победила бельгийку Исалин Бонавентюр и разбила француженку Леолью Жанжан.

Ранее сообщалось, что Элина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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