Свитолина драматично остановилась в шаге от финала на турнире во Франции

Украинка в напряженной борьбе проиграла чемпионке US Open 2017 года.
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в финал турнира WTA 125 во французском Сен-Мало.
В полуфинале 28-летняя уроженка Одессы уступила первой сеяной на этих соревнованиях американке Слоан Стивенс. Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (5) в пользу представительницы США.
В первом сете Элина выигрывала со счетом 2:5, а также имела два сетбола при счете 4:5, однако не смогла довести дело до конца и проиграла первую партию.
Во втором сете Свитолина в 10-м и 12-м геймах имела по одному сетболу, но также не реализовала их. В итоге игра перешла на тай-брейк, где победила американка.
Это была пятая встреча теннисисток. Счет стал 3:2 в пользу Стивенс. Американка является чемпионкой US Open-2017 и финалисткой Roland Garros-2018.
В финале турнира в Сен-Мало Стивенс сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.
Отметим, что Свитолина впервые после возвращения на корт из декрета играла в полуфинале турнира WTA. До этого последний раз украинке удавалось дойти до этой стадии в августе 2021 года на турнире в Чикаго (США).
По пути в 1/2 финала турнира в Сен-Мало украинка обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил, победила бельгийку Исалин Бонавентюр и разбила француженку Леолью Жанжан.
Ранее сообщалось, что Элина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.
Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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