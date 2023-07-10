Свитолина эмоционально прокомментировала победу над белоруской Азаренко в 1/8 финала Wimbledon (видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над белоруской Викторией Азаренко в матче 1/8 финала Wimbledon 2023 года.

28-летняя уроженка Одессы на характере обыграла бывшую первую ракетку мира из государства-агрессора в чрезвычайно напряженном трехсетовом поединке.

В послематчевом интервью Элина рассказала, что своей победой хотела доставить радость украинским фанатам.

"После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни. Я просто думала, что моя страна переживает трудные времена. В Украине многие болеют за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько для них важен каждый момент, когда можно поделиться радостью.

Сегодня был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и, наконец, выиграла матч", – сказала Элина.

"Покажите домой, это много людей, которые ведут меня."



Ukrainian player Elina Svitolina был emotional after reaching the #Wimbledon quarter-finals. pic.twitter.com/D1cQYmIxyo — BBC Sport (@BBCSport) Июль 9, 2023

Свитолина во второй раз в карьере прошла в четвертьфинал Wimbledon. Элина в девятый раз выступает в основной сетке травяного мейджора. Ее лучшим результатом на турнире Grand Slam остается полуфинал в 2019 году.

В четвертьфинале Свитолина посоревнуется с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая активно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, в поединке третьего круга Свитолина разобралась с уроженкой Москвы Софией Кенин, которая представляет США.

В этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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