Свитолина эмоционально прокомментировала победу над россиянкой и выход в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) дала пресс-конференцию после победы над нейтральной соперницей с российским паспортом Вероникой Кудерметовой (№75 WTA) и выхода в четвертьфинал Australian Open-2025.

30-летняя уроженка Одессы рассказала о послании The spirit of Ukraine ("Дух Украины"), которое оставила на камере после победы над спортсменкой из страны-агрессора.

Также Элина высказалась о матчах против россиянок и ответила на вопрос, почему не представляет возможным рукопожатие с ними.

– На камере вы написали "Украинский дух". Почему именно сегодня? Почему именно это послание?

– Как я уже говорила в предыдущем интервью на корте, этот боевой дух, который я демонстрирую, полностью отражает украинский характер. Я пытаюсь показать его миру и представлять свою страну.

Сейчас для Украины особенно сложное время. Война длится почти три года, и каждый украинец каждый день носит на своих плечах это тяжелое бремя. Для меня важно находить силы побеждать в матчах и доставлять хоть немного радости, хоть небольшую победу нашим людям. Я чувствую ответственность за это. Биться – это, как минимум, то, что я могу сделать для своей страны.

– Чувствуете ли вы ответственность напоминать людям, что война все еще продолжается?

– Да, конечно. Как спортсменка, как одна из ведущих спортсменок Украины я чувствую, что должна использовать свои платформы и свой голос максимально, чтобы привлекать внимание к этой теме и собирать средства для разных направлений помощи нашим людям.

Мне кажется, что иногда люди забывают, что война все еще продолжается, что мы все еще нуждаемся в помощи. Для меня очень важно показать стойкость, показать, что я готова бороться, несмотря ни на что, и представлять этот дух.

– Как вы чувствовали себя, играя сегодня против российской теннисистки? Как вы считаете, как новый президент Трамп повлияет на ситуацию в Украине?

– Я уже много раз играла против российских теннисисток с начала войны. Для меня в этом нет ничего нового. Сегодня я была очень мотивирована победить, чтобы люди в Украине проснулись с хорошими новостями. Я очень рада, что смогла это сделать.

Что касается нового президента США, мне кажется, ему нужно дать время показать себя. Это сложная ситуация. Сейчас много разговоров о том, как все будет, сможет ли он закончить войну за несколько дней или нет. Мы можем обсуждать это часами, но на самом деле никто не знает, что произойдет. Мы просто терпеливо ждем этого момента.

- С начала войны вы выиграли уже 9 матчей против российских теннисисток. Вы говорили о своем боевом духе. Откуда вы берете силы? Делаете ли вы что-то особенное, зная, что будете играть с российской соперницей? И еще: видите ли вы момент, когда сможете пожать руку российской сопернице?

- Я не делаю ничего особенного. У меня одинаковая утренняя рутина и все те же приготовления перед матчами. Все остается прежним. Просто я чувствую, что дух у меня в таких матчах совсем другой. Я выкладываюсь полностью, отдаю всю свою энергию.

Если я не выиграю, то я буду бороться до последнего, словно готова умереть на корте. Я не позволю сопернице выиграть легко. Мне кажется, именно этот боевой дух помогает мне в таких матчах. Как я уже сказала, у меня лично очень сильные ассоциации с этой страной. Это для меня болезненно и тяжело на сердце. Конечно, это дает мне дополнительную мотивацию.

Что касается рукопожатий, то честно говоря, учитывая те чувства и ассоциации, которые у меня есть с этой страной, я не могу представить, что это когда-нибудь произойдет. Это ужасное чувство, которое я никому не пожелаю испытать. Просыпаться и узнавать новости о том, что ваши друзья погибли на фронте, убиты российскими солдатами – это что-то невероятно тяжелое для моего сердца, – сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина продлила успешную серию в матчах против россиянок после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Победа над Кудерметовой стала для Элины уже девятой над теннисистками из страны-агрессора с 24 февраля 2022 года. За это время она ни разу не проиграла соперницам с российским паспортом.

Элина в двенадцатый раз сыграет в четвертьфинале турниров серии Grand Slam. Она трижды добиралась до этой стадии на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 раза на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), дважды на US Open (2019, 2021) и три раза на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За выход в дебютный полуфинал австралийского мэйджора Свитолина посоревнуется против американки Мэдисон Киз (№14 WTA), которая в 1/8 финала выбила Елену Рыбакину (№7 WTA) из Казахстана – 6:3, 1:6, 6:3.

Свитолина – единственная украинка, которая продолжает выступления в одиночном разряде Australian Open-2025. Ранее первый раунд соревнований не смогли преодолеть Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина. А Марта Костюк и Даяна Ястремская выбыли в третьем круге.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

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