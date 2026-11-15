Свитолина эмоционально прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) эмоционально прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA-2026.

В полуфинале 32-летняя уроженка Одессы одержала разгромную победу над чешкой Линдой Носковой (№8 WTA) — 6:2, 6:1.

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Элина в третий раз в карьере сыграет в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

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"Это действительно особенно — вернуться в финал Итогового турнира. Завтра будет еще одна битва, еще один вызов. Дело еще не закончено.

Было важно изначально найти свою игру, диктовать ее. Рада тому, как мне это удалось. Носкова — очень хороший игрок и страйкер, но мне удалось заставить ее чувствовать себя некомфортно.

Финал — это еще один большой вызов. Мне нужно проделать домашнюю работу, проработать некоторые вещи. Думаю, сейчас я совсем другой игрок, чем была в первом матче, способна лучше бить. Это последний матч в сезоне, наконец-то, будет весело", — сказала Свитолина во флешкоментарии после победы над Носковой.

В финале Элина поборется за трофей с бесфлажной россиянкой Миррой Андреевой (№3 WTA), которая в полуфинале победила американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4). Финальный матч состоится в воскресенье, 15 ноября.

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Свитолина раньше трижды играла против Андреевой и одержала одну победу. В последний раз теннисистки пересекались на старте нынешнего Итогового турнира — тогда украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 0:6.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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