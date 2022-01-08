Свитолина и другие три украинки узнали соперниц на последнем турнире перед Australian Open

Свитолина и другие три украинки узнали соперниц на последнем турнире перед Australian Open

Элина сыграет на втором подряд турнире в Аделаиде.

Четыре украинских теннисистки выступят на турнире WTA 250 в Аделаиде. Эти соревнования станут последними перед первым Большим шлемом нового сезона - Australian Open-2022.

Трое наших спортсменок попали в основную сетку: Элина Свитолина (№15 WTA), Марта Костюк (№50 WTA) и Ангелина Калинина (№ 52 WTA). А Даяна Ястремская (№99 WTA) вступит в борьбу с квалификации.

Первая ракетка Украины Свитолина в стартовом круге встретится с американкой Мэдисон Киз (№56 WTA). Костюк в первом раунде сыграет против американки Шелби Роджерс (№40 WTA). Калинина начнет турнир поединком с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№31 WTA). Ястремская в квалификации будет противостоять Йоанне Цугер из Швейцарии (№289 WTA).

Турнир в австралийской Аделаиде намечен на 9-15 января.

Australian Open-2022 будет проходить в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Добавим, что Свитолина выступит на втором подряд турнире в Аделаиде. На первых соревнованиях в 2022 году Элина в первом же матче проиграла представительнице России Анастасии Гасановой (№130 WTA).

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