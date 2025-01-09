Свитолина и другие украинки узнали соперниц на старте Australian Open-2025

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии продлится с 12 по 26 января.

Состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open-2025, где сыграют шесть украинских теннисисток.

В основе Открытого чемпионата Австралии нашу страну будут представлять Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, сумевшая преодолеть три раунда квалификации.

Самую рейтинговую соперницу в первом круге мэйджора получила Снигур. Она сыграет против 10-й сеяной, американки Даниэль Коллинз.

Соперницы украинок в первом раунде Australian Open-2025

Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония)

Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя Румыния)

Даяна Ястремская (Украина) – Маяр Шериф (Египет)

Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис)

Юлия Стародубцева (Украина) – Лейла Фернандес (Канада)

Дарья Снигур (Украина) – Даниэль Коллинз (США)

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Напомним, в одиночном турнире Australian Open-2024 лучший результат среди украинских теннисисток показала Даяна Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

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