Свитолина и другие украинки узнали соперниц на старте US Open-2025

Основная сетка Открытого чемпионата США продлится с 24 августа по 7 сентября.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева узнали имена соперниц, с которыми сыграют в первом круге основной сетки одиночного разряда US Open-2025.

Свитолина (WTA №13) встретится с венгеркой Анной Бондар (WTA №96).

Костюк (WTA №29) сыграет с британкой Кэти Бултер (WTA №48).

Ястремская (WTA №32) посоревнуется с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Павлюченковой (WTA №44).

Стародубцева (WTA №66) сразится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой (WTA №78).

Основная сетка Открытого чемпионата США продлится с 24 августа по 7 сентября.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

