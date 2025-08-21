- Дата публикации
Свитолина и другие украинки узнали соперниц на старте US Open-2025
Основная сетка Открытого чемпионата США продлится с 24 августа по 7 сентября.
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева узнали имена соперниц, с которыми сыграют в первом круге основной сетки одиночного разряда US Open-2025.
Свитолина (WTA №13) встретится с венгеркой Анной Бондар (WTA №96).
Костюк (WTA №29) сыграет с британкой Кэти Бултер (WTA №48).
Ястремская (WTA №32) посоревнуется с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Павлюченковой (WTA №44).
Стародубцева (WTA №66) сразится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой (WTA №78).
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.
Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.