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Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге Wimbledon-2025
Основная сетка травяного мэйджора продлится с 30 июня по 13 июля.
Определились соперницы украинских теннисисток в первом круге основной сетки Wimbledon-2025.
В основе травяного мэйджора Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремская (WTA №42) и Юлия Стародубцева (WTA №67).
Свитолина в первом раунде сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA №75).
Костюк на старте Уимблдонского турнира встретится с квалифаеркой Вероникой Эрьявец (Словения, WTA №171).
Ястремская в первом раунде выйдет на корт против второй ракетки мира американки Кори Гауфф.
Стародубцева начнет выступления на турнире Grand Slam поединком с обладательницей wild card британкой Франческой Джонс (WTA №125).
Отметим, что Украина могла получить и большее представительство в женском одиночном разряде Wimbledon-2025, но Дарья Снигур и Александра Олейникова не сумели преодолеть квалификацию, а Ангелина Калинина снялась с турнира до его начала.
Матчи основной сетки Wimbledon-2025 состоятся с 30 июня по 13 июля.
Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая в прошлом году в финале победила итальянку Жасмин Паолини.
Лучший результат среди украинок на Wimbledon-2024 показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.