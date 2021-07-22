Свитолина и другие украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде-2020

Свитолина и другие украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде-2020

Наша страна в Токио представлена в одиночном и парном разрядах.

Состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио. Украина на нем представлена только в женских соревнованиях - одиночном и парном разрядах.

В одиночных соревнованиях примут участие Элина Свитолина и Даяна Ястремская, в парных - Свитолина / Ястремская и сестры Киченок.

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Соперницей Свитолиной, которая недавно отгуляла грандиозную свадьбу, в первом круге станет представительница Германии Лаура Зигемунд (№61 WTA).

Вторая ракетка Украины Ястремская померится силами с канадкой Лейлой Фернандеш (№72 WTA).

В парном разряде Свитолина и Ястремская проведут матч против французского Элиз Корне /Фиона Ферро.

Сестры Киченок в стартовом круге парного разряда сыграют с представительницами Индии Саней Мирзой и Анкитой Райной.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. Теннисный олимпийский турнир по теннису состоится с 24 июля по 1 августа.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что Свитолина пожертвовала медовым месяцем ради сборной Украины.

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