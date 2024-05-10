Свитолина и еще две украинские теннисистки вышли в третий круг турнира в Риме

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина продолжат выступать в итальянской столице.

Три украинские теннисистки прошли в третий круг турнира WTA 1000 в Риме: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Свитолина начала выступления сразу со второго раунда соревнований, где разгромила итальянку Сару Эррани со счетом 6:0, 6:2.

Ястремская также стартовала на турнире непосредственно со второго круга, обыграв в напряженном матче немку Лауру Зигемунд со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Во втором сете украинка отыграла два матчбола.

Калинина тоже начинала соревнования со второго круга и прошла другую украинку Лесю Цуренко. Матч длился всего 16 минут. При счете 2:0 в пользу соперницы Цуренко снялась из-за проблем со здоровьем.

В третьем круге турнира Свитолина встретится с "нейтральной" россиянкой Анной Калинской, Ястремская сыграет против "нейтральной" белоруски Арины Соболенко, а Калинина сразится против Марии Саккари из Греции.

Отметим, что турнир в Риме станет последним соревнованием перед вторым Грендслемом в 2024 году – Roland Garros, в основную сетку которого попали пять украинских теннисисток.

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