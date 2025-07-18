Свитолина и еще три украинки автоматически попали в основную сетку US Open-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Четыре украинских теннисистки автоматически попали в основную сетку одиночного разряда US Open-2025 благодаря своему рейтингу: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Полный список участниц опубликован на официальном сайте соревнований.

В резервном списке находятся еще две украинки – Александра Олейникова и Валерия Страхова. Скорее всего, они начнут соревнования с квалификации.

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US Open-2025 будет проходить с 24 августа по 7 сентября.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко стала чемпионкой парного разряда US Open-2024.