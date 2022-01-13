Свитолина и еще три украинки узнали имена первых соперниц на Australian Open

Основной раунд турнира начнется 17 января.
Стали известны имена соперниц украинок в стартовом раунде соревнований "Большого шлема" — Australian Open.
Так, в первом круге турнира точно сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Также там имеет шанс оказаться и Леся Цуренко, но для этого она должна выиграть финальный поединок квалификации.
Итак, первой оппоненткой Свитолиной будет Фиона Ферро из Франции. Лучший результат Элины на Australian Open – четвертьфинал в 2018-2019 годах. Первой соперницей Костюк будет француженка Диан Парри. Марта сыграет в основной сетке турнира в третий раз.
Калинина начнет выступления на кортах Мельбурна матчем против американки Джессики Пегулы. Украинка сыграет в основной сети Australian Open впервые в карьере. Ястремская в первом раунде встретится с американкой Мэдисон Бренгл. Личный рекорд Даяны в Австралии – третий круг.
#AusOpen Singles Draw. pic.twitter.com/gyBZigu8LV— WTA Insider (@WTA_insider) January 13, 2022
- Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января;
- Действующей победительницей турнира является японка — Наоми Осака.
Читайте также:
И это перед Australian Open: Свитолина опустилась в рейтинге WTA и снова вылетела из турнира в первом раунде
Переманивали еще с детства: Свитолина назвали страны, предлагавшие ей сменить гражданство
Привилась "Спутником": российскую теннисистку не пустили на Australian Open