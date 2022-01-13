Свитолина и еще три украинки узнали имена первых соперниц на Australian Open

Свитолина и еще три украинки узнали имена первых соперниц на Australian Open

Основной раунд турнира начнется 17 января.

Стали известны имена соперниц украинок в стартовом раунде соревнований "Большого шлема" — Australian Open.

Так, в первом круге турнира точно сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Также там имеет шанс оказаться и Леся Цуренко, но для этого она должна выиграть финальный поединок квалификации.

Итак, первой оппоненткой Свитолиной будет Фиона Ферро из Франции. Лучший результат Элины на Australian Open – четвертьфинал в 2018-2019 годах. Первой соперницей Костюк будет француженка Диан Парри . Марта сыграет в основной сетке турнира в третий раз.

Калинина начнет выступления на кортах Мельбурна матчем против американки Джессики Пегулы . Украинка сыграет в основной сети Australian Open впервые в карьере. Ястремская в первом раунде встретится с американкой Мэдисон Бренгл . Личный рекорд Даяны в Австралии – третий круг.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января;

Действующей победительницей турнира является японка — Наоми Осака.

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