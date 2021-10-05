Свитолина и еще три украинки узнали соперниц на супертурнире в Индиан-Уэллсе

Свитолина и еще три украинки узнали соперниц на супертурнире в Индиан-Уэллсе

В прошлом году эти соревнования отменили.

Четыре украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская узнали имена соперниц на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Так, первая ракетка Украины и седьмая ракетка планеты Свитолина получила четвертый номер посева и пропустит первый раунд турнира. Во втором круге Элина сыграет с победительницей матча Тереза Мартынцова (Чехия) — Эшлин Крюгер (США).

Марта Костюк (№58) на старте турнира сыграет с Чжан Шуай (№48). В этом году украинка обыграла китайскую теннисистку в квалификации турнира WTA в Истборне. Победительница этого матча во втором круге встретится с 11-й сеяной Симоной Халеп.

Ангелина Калинина (№62) свой дебютный матч на турнире проведет против американки Шелби Роджерс (№44). Победительница в данной встрече дальше сыграет с восьмой сеяной Белиндой Бенчич.

Даяна Ястремская (№75) в первом круге встретится с обладательицей wild card Эльзой Жакмен из Франции (№374). В этом матче определится первая соперница Паулы Бадосы, посеянной под 21-м номером.

Добавим, что в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе выступает и Екатерина Козлова. 5 октября украинка сыграет с представительницей Италии - Ясмин Паолини.

Турнир в Индиан-Уэллсе 2020 отменили из-за коронавируса ;

; Действующей победительницей является Бьянка Андрееску.

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