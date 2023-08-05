Свитолина и Костюк не сумели выйти в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли пробиться в полуфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала Свитолина уступила лидеру посева, четвертой ракетке мира Джессике Пегуле (США).

Матч продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу американки.

За весь поединок Элина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала один из 7 брейкпойнтов.

Добавим, что ранее на турнире в Вашингтоне Свитолина обыграла двух подряд теннисисток из стран-агрессоров – экс-первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко и россиянку Дарью Касаткину, которые выступали в нейтральном статусе.

В свою очередь, Костюк в матче за выход в полуфинал проиграла действующей чемпионке турнира – россиянке Людмиле Самсоновой

Матч длился 1 час 30 минут и завершился победой спортсменки из государства-террориста со счетом 6:4, 6:2.

В течение встречи Костюк дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 2 из 3 брейкпойнтов.

Отметим, что до этого на соревнованиях в Вашингтоне Марта совершила камбэк и победила чемпионку US Open-2019 Бьянку Андрееску из Канады, а также уверенно обыграла шестую ракетку мира француженку Каролин Гарсию.

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