Обе украинки проиграли свои матчи 1/4 финала.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли пробиться в полуфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне.
В 1/4 финала Свитолина уступила лидеру посева, четвертой ракетке мира Джессике Пегуле (США).
Матч продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу американки.
За весь поединок Элина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала один из 7 брейкпойнтов.
Добавим, что ранее на турнире в Вашингтоне Свитолина обыграла двух подряд теннисисток из стран-агрессоров – экс-первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко и россиянку Дарью Касаткину, которые выступали в нейтральном статусе.
В свою очередь, Костюк в матче за выход в полуфинал проиграла действующей чемпионке турнира – россиянке Людмиле Самсоновой
Матч длился 1 час 30 минут и завершился победой спортсменки из государства-террориста со счетом 6:4, 6:2.
В течение встречи Костюк дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 2 из 3 брейкпойнтов.
Отметим, что до этого на соревнованиях в Вашингтоне Марта совершила камбэк и победила чемпионку US Open-2019 Бьянку Андрееску из Канады, а также уверенно обыграла шестую ракетку мира француженку Каролин Гарсию.
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