Свитолина и Костюк поднялись: опубликованы обновленные теннисные рейтинги после US Open-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам US Open-2025.

Звание первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая, несмотря на вылет в первом раунде Открытого чемпионата США, поднялась на две позиции и занимает 13-е место.

Марта Костюк благодаря выходу в 1/8 финала US Open, что является ее личным рекордом на этом турнире Grand Slam, спрогрессировала на три позиции и теперь располагается на 25-й строчке мирового рейтинга.

Первой ракеткой мира остается нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая во второй раз подряд стала победительницей US Open. На втором месте продолжает находиться полька Ига Швентек, третьей идет американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Арина Соболенко – 11225 очков

2. Ига Швентек (Польша) – 7933

3. Кори Гауфф (США) – 7874

4. Аманда Анисимова (США) – 5159 (+5)

5. Мирра Андреева – 4793

6. Мэдисон Киз (США) – 4579

7. Джессика Пегула (США) – 4383 (-3)

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006

9. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4003 (-2)

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833

...

13. Элина Свитолина (Украина) – 2606 (+2)

25. Марта Костюк (Украина) – 1766 (+3)

33. Даяна Ястремская (Украина) – 1559 (-2)

75. Юлия Стародубцева (Украина) – 911 (-7)

152. Ангелина Калинина (Украина) – 473 (-17)

175. Александра Олейникова (Украина) – 411 (+27)

185. Дарья Снигур (Украина) – 391 (-14)

267. Анастасия Соболева (Украина) – 260 (+3)

Звание первой ракетки Украины среди мужчин сохраняет Виталий Сачко, который впервые за два года сыграл в квалификации US Open и выбыл в первом круге. Он опустился на семь ступенек и занимает 224-ю позицию.

Ледром рейтинга ATP стал испанец Карлос Алькарас, который сдвинул с вершины итальянца Янника Синнера после победы над ним в финале US Open-2025. На третьей строчке продолжает находиться немец Александер Зверев.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Испания) – 11540 очков (+1)

2. Янник Синнер (Италия) – 10780 (-1)

3. Александер Зверев (Германия) – 5930

4. Новак Джокович (Сербия) – 4830 (+3)

5. Тейлор Фритц (США) – 4675 (-1)

6. Бен Шелтон (США) – 4280

7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3690 (-2)

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3545

9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3505 (+1)

10. Карен Хачанов – 3280 (-1)

...

224. Виталий Сачко (Украина) – 248 (-7)

329. Олег Приходько (Украина) – 153 (-20)

378. Вячеслав Белинский (Украина) – 132 (+33)

400. Александр Овчаренко (Украина) – 124 (-15)