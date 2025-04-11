Свитолина и Костюк принесли сборной Украины победу над Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Женская сборная Украины по теннису победила Польшу в матчевом противостоянии квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В первом поединке игрового дня Марта Костюк (WTA 25) обыграла Катажину Каву (WTA 156) со счетом 6:1, 6:2.

Далее на корт вышли Элина Свитолина (WTA 18) и победила Майю Хвалинскую (WTA 121) со счетом 7:6, 6:3.

Реклама

Таким образом, украинки досрочно выиграли матчевую дуэль против Польши. Третий матч – парный – уже не будет иметь турнирного значения.

В субботу, 12 апреля, сборная Украины проведет матчевую встречу со Швейцарией, которая днем ранее уступила Польше (0:3).

В финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг выйдет только победитель группы из трех сборных. Матчи проходят в польском городе Радом на закрытом грунтовом корте.

Напомним, женская сборная Украины по теннису дважды в истории играла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. Украинки выбывали сразу в первом раунде.