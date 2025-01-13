Свитолина и Костюк пробились во второй круг Australian Open-2025

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк успешно стартовали на Australian Open-2025, преодолев первый круг основной сетки соревнований.

Свитолина за два сета обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час и 33 минуты.

Костюк одержала волевую победу над японкой Нао Хибино – 3:6, 6:3, 6:1. Поединок длился 1 час и 45 минут.

Следующей соперницей Свитолиной станет американка Кэролайн Доулхайд, которая в первом круге обыграла чешку Сару Бейлек со счетом 7:6, 6:2.

Следующей соперницей Костюк станет немка Юле Нимайер, которая в первом раунде разбила представительницу Польши Майю Хвалинскую (6:0, 6:1).

Отметим, что ранее Открытый чемпионат Австралии покинула украинка Юлия Стародубцева. В первом круге она проиграла Лейле Фернандесу из Канады (5:7, 4:6).

Позже свои матчи первого раунда Australian Open проведут еще три представительницы Украины – Дарья Снигур, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Напомним, в одиночном турнире Australian Open-2024 лучший результат среди украинских теннисисток показала Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

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