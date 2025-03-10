Свитолина и Костюк прошли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, Ястремская выбыла

Две украинки продолжают борьбу за престижный трофей.

Состоялись матчи третьего круга турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, по итогам которых в 1/8 финала вышли украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк, а Даяна Ястремская не сумела этого сделать.

Ястремская уступила второй ракетке мира польке Иге Швентек со счетом 0:6, 2:6.

Свитолина победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:2, 6:4.

Костюк обыграла другую представительницу США Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 6:3.

В 1/8 финала Костюк сыграет против восьмой сеяной китаянки Чжэн Циньвэнь, а Свитолина посоревнуется с четвертой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Отметим, что на турнире в Индиан-Уэллсе соревновалась еще одна украинка – Ангелина Калинина (№54 WTA), которая в первом круге уступила итальянке Лучии Бронцетти (№62 WTA) – 4:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, обойдя Костюк в рейтинге WTA.

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