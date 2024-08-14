Свитолина и Костюк сложными победами стартовали на престижном турнире в Цинциннати

Обеим украинкам пришлось провести на корте по три сета.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вышли во второй круг турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

На старте основной сетки Свитолина обыграла китаянку Яфань Ван, а Костюк справилась с бельгийкой Элизе Мертенс.

Обеим украинкам для победы понадобилось по три сета. Элина провела на корте 2 часа 11 минут и выиграла со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Марта потратила 2 часа 20 минут и завершила матч со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Обзор матча Мертенс – Костюк

В 1/16 финала Свитолина сыграет против победительницы противостояния между итальянкой Лучией Бронцетти и "нейтральной" белорусской Викторией Азаренко.

Следующей соперницей Костюк станет новозеландка Лулу Сан, которая дошла в этом году до четвертьфинала на Wimbledon. В конце июля Марта побеждала ее в первом круге теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

Кроме Свитолиной и Костюк, в одиночном разряде турнира в Цинциннати выступят еще две украинки – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В первом раунде Ястремска встретится с чешкой Каролиной Муховой, а Калинина посоревнуется с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.

Ранее сообщалось, что Костюк обыграла Свитолину во втором круге турнира WTA 1000 в канадском Торонто. Однако уже в следующем матче Марта уступила американке Эмме Наварро (5:7, 5:7) и не смогла выйти в четвертьфинал.

Перед этим, на Олимпийских играх-2024, Элина выбыла в 1/8 финала от чешки Барборы Крейчиковой, а Марта остановилась в четвертьфинале, драматично проиграв будущей финалистке, хорватке Донне Векич.

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