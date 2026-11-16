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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Свитолина и Костюк — в топ-10: обновленный рейтинг WTA после Итогового турнира

Две украинские теннисистки завершили 2026 год в первой десятке мирового рейтинга.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира по итогам Итогового турнира.

Сразу две украинские теннисистки завершили 2026 год в топ-10 мирового рейтинга: Элина Свитолина сохранила шестое место, а Марта Костюк осталась на десятой позиции.

Свитолина на Итоговом турнире WTA-2026 в американском Индиан-Уэллсе дошла до финала, где проиграла бесфлажной россиянке Мирре Андреевой. В то время как Костюк проиграла все три матча группового этапа, не сумев выйти в полуфинал.

Статус первой ракеткой планеты сохранила Елена Рыбакина из Казахстана, которую из-за проблем со здоровьем на Итоговом турнире WTA заменила Костюк. Андреева после завоевания титула поднялась на второе место, а другая бесфлажная теннисистка — белоруска Арина Соболенко — опустилась на третью позицию.

Обновленный рейтинг WTA

1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8099 очков

2. Мирра Андреева — 7806 (+1 позиция)

3. Арина Соболенко — 6685 (-1)

4. Кори Гауфф (США) — 6163

5. Джессика Пегула (США) — 6160

6. Элина Свитолина (Украина) — 5921

7. Линда Носкова (Чехия) — 4743

8. Каролина Мухова (Украина) — 4665

9. Ига Швентек (Польша) — 4188

10. Марта Костюк (Украина) — 3910

...

42. Дарья Снигур (Украина) — 1223

55. Юлия Стародубцева (Украина) - 1090

56. Ангелина Калинина (Украина) — 1087

70. Александра Олейникова (Украина) — 957

103. Даяна Ястремская (Украина) — 770

120. Вероника Подрез (Украина) — 654

167. Анастасия Соболева (Украина) — 454

Ранее стало известно, сколько денег заработали Свитолина и Костюк на Итоговом турнире WTA.

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