- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Свитолина и Костюк вышли в 1/8 финала престижного турнира в Торонто
Элина разгромила экс-россиянку Анастасию Потапову, а Марта разобралась с американкой Мэдисон Киз.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вышли в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).
В третьем круге соревнований Элина разгромила экс-россиянку Анастасию Потапову, которая с 2026 года представляет Австрию. Матч завершился победой украинки со счетом 6:1, 6:1.
Свитолина получила девятый номер посева на турнире и пропускала первый раунд. В матче второго круга украинка одержала волевую победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро. В 1/8 финала Элина сразится с американкой Амандой Анисимовой.
Костюк в третьем круге соревнований победила американку Мэдисон Киз (6:3, 6:1).
Марта также стартовала на соревнованиях со второго раунда в статусе десятой сеяной теннисистки и одержала победу над представительницей Канады Кэтрин Себов. За путевку в четвертьфинал Костюк поборется с полькой Игой Швентек.
В этом сезоне 31-летняя Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до полуфиналов в Дубае, Индиан-Уэллсе, Штутгарте и на Australian Open.
24-летняя Костюк проводит самый успешный сезон в своей карьере, выиграв турниры в Руане и Мадриде, а также выйдя в полуфинал Roland Garros и Уимблдона.