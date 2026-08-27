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Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026
Украинка и ее муж потерпели драматическое поражение от Белинды Бенчич и Флавио Коболли.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, не сумели выйти в финал смешанного парного турнира US Open-2026.
В полуфинале Элина и Гаэль уступили Белинде Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия). Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 1:2 (5(9):4(7), 1:4, 5:10).
Отметим, что в первом раунде микста Свитолина и Монфис победили дуэт Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альясим (Канада), а в четвертьфинале оказались сильнее тандема Катержина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания).
Добавим, что Элина и Гаэль впервые играли в одной паре на официальных соревнованиях.
Впереди Светолину и Монфиса ждет выступление в основной сетке одиночного разряда US Open-2026.
В итоге победителем микст-турнира US Open-2026 стал чешский дуэт Каролина Мухова / Якуб Меншик, который в финале одолел тандем Бенчич / Коболли — 2:1 (6:3, 1:6, 10:6).
Ранее сообщалось, что Монфис растрогал до слез Свитолину своей прощальной речью на Roland Garros.