Свитолина и Монфис поженились: яркие свадебные фото

Лучшая теннисистка Украины вышла замуж за своего французского коллегу.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис стали мужем и женой.
Свадьбу пара сыграла 16 июля в Швейцарии. Фотографиями, где молодожены позируют в свадебных нарядах, поделился брат Элины Юлиан. Украинская невеста на снимках одета в белое платье, а ее избранник - в фиолетовый костюм с галстуком.
Ранее француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев.
Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".
СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.