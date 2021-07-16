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Свитолина и Монфис поженились: яркие свадебные фото

Свитолина и Монфис поженились: яркие свадебные фото

instagram.com/svitolin_

Лучшая теннисистка Украины вышла замуж за своего французского коллегу.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис стали мужем и женой.

Свадьбу пара сыграла 16 июля в Швейцарии. Фотографиями, где молодожены позируют в свадебных нарядах, поделился брат Элины Юлиан. Украинская невеста на снимках одета в белое платье, а ее избранник - в фиолетовый костюм с галстуком.

instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_
instagram.com/svitolin_ / ©
instagram.com/svitolin_

Ранее француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев.

Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".

СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

instagram.com/iamgaelmonfils / ©
instagram.com/iamgaelmonfils
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life