Свитолина и Ястремская вылетели в стартовом круге парного турнира Олимпиады-2020

Свитолина и Ястремская вылетели в стартовом круге парного турнира Олимпиады-2020

Наш звездный дуэт не справился с француженками.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не смогли пробиться во второй круг женского теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх-2020.

В первом круге парного олимпийского турнира они проиграли француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро - 0:2 (2:6, 4:6).

Ранее Ястремская прекратила выступления в одиночном разряде, уступив канадке Лейле Фернандес.

Свитолина в первом раунде одиночных соревнований 25 июля встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинец Павел Коростылев драматично упустил шанс выиграть медаль в стрельбе из пистолета на 10 м

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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