Свитолина идет за первым титулом Grand Slam: определились полуфинальные пары Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Состоялись все матчи 1/4 финала Australian Open-2026 в женском одиночном разряде. Следовательно, определились полуфинальные пары турнира.

Борьбу за трофей продолжает и одна из шести украинок, попавших в основную сетку – Элина Свитолина, которая в четвертьфинале разгромила третью ракетку мира американку Кори Гауфф (6:1, 6:2).

В полуфинале Свитолина поборется с первой ракеткой планеты "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале победила американку Иву Йович (6:3, 6:0). Этот матч состоится в четверг, 29 января. Начало – не раньше 10:30 по киевскому времени.

Ранее Свитолина и Соболенко шесть раз встречались в очных противостояниях, украинка выиграла у белоруски только один поединок.

В другом полуфинале Australian Open-2026 посоревнуются представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула. Этот матч также состоится 29 января, начало – не раньше 12:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале Рыбакина обыграла польку Игу Швентек (7:5, 6:1), тогда как Пегула победила свою соотечественницу Аманду Анисимову (6:2, 7:6).

Полуфинальные пары Australian Open-2026 (женская сетка)

Арина Соболенко (№1 WTA) – Элина Свитолина (Украина, №12 WTA)

Джессика Пегула (США, №6 WTA) – Елена Рыбакина (Казахстан, №5 WTA)

Элина впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. В этом году она обновила личный рекорд на этом турнире Grand Slam. Ранее она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала (2018, 2019, 2025).

Для Свитолиной это будет четвертый в карьере полуфинал на мэйджорах. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не выходила в финал турниров Grand Slam.

Добавим, что в основной сетке Australian Open-2026 было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.