Свитолина менее чем за час разгромила россиянку на турнире в Монреале

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в канадском Монреале.

В 1/16 финала 30-летняя уроженка Одессы разгромила нейтральную теннисистку с российским паспортом Анну Калинскую (№31 WTA) – 6:1, 6:1.

Матч продолжался 55 минут. Элина 8 раз подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

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В 1/8 финала Свитолина сыграет против американки Аманды Анисимовой (№7 WTA).

Ранее в четвертый круг (1/8 финала) турнира в Монреале прошли еще две украинки – Марта Костюк (№28 WTA) и Даяна Ястремская (№35 WTA).

За выход в четвертьфинал Костюк сразится с американкой Маккартни Кесслер (№32 WTA), а Ястремская встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№12 WTA).