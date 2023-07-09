Свитолина на характере обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и вышла в 1/4 финала Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала Wimbledon 2023 года.

В матче четвертого круга 28-летняя уроженка Одессы (№76 WTA) обыграла белоруску Викторию Азаренко (№20 WTA), которая является бывшей первой ракеткой мира.

Чрезвычайно напряженный поединок завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. Судьбу решающего сета определил тай-брейк, в котором победила украинка.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Отметим, что Свитолина и Азаренко впервые сыграли друг с другом на траве. В их предыдущих пяти очных поединках (четыре матча на харде и один на грунте) неизменно побеждала белоруска.

Свитолина впервые за четыре года прошла в 1/4 финала Wimbledon. Элина в девятый раз выступает в основной сетке травяного мэйджора. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam остается полуфинал в 2019 году.

В четвертьфинале украинка посоревнуется с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая в непростом матче победила швейцарку Белинду Бенчич (№14 WTA) – 6:7, 7:6, 6:3.

Напомним, в поединке третьего круга Свитолина разобралась с уроженкой Москвы Софией Кенин, которая представляет США.

В этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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