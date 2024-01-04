Свитолина на характере одолела чемпионку US Open-2021 и вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В матче второго круга 29-летняя уроженка Одессы обыграла чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану из Великобритании.

Напряженный поединок длился 2 часа и 52 минуты. Украинка проиграла первый сейт на тай-брейке (6:7), но смогла выиграть две следующие партии. Во втором сете Элина одолела соперницу на тай-брейке (7:6), а в решающей партии одержала разгромную победу – 6:1.

Обзор матча Радукану – Свитолина

Добавим, что в первом раунде соревнований Свитолина победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

В четвертьфинале турнира в Окленде украинка сыграет против чешки Марии Боузковой. Этот матч состоится утром в пятницу, 5 января.

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября 2022-го Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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