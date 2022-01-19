Свитолина на отказе соперницы вышла в третий раунд Australian Open

Свитолина на отказе соперницы вышла в третий раунд Australian Open

Элина в этом поддержала Марту Костюк.

Лучшая теннисистка Украины и 17 в рейтинге WTA Элина Свитолина продолжила победный путь на Australian Open.

27-летняя Свитолина в рамках второго круга одержала непростую победу над представительницей Франции – Армони Тан (№107 WTA). Поединок, длившийся чуть больше двух часов, завершился со счетом 6:3 , 5:7 , 5:1 . Отметим, что третий сет не удалось доиграть, ведь Тан получила мышечную травму.

До того, как остановилась игра, украинка оформили четыре эйса, допустила две двойные ошибки и выиграла семь из десяти брейков.

Вот что после игры сказала Свитолина.

"Ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований, надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправится быстрее. Я лидировала в счете, но потом она заиграла очень хорошо.

Мне нужно время, чтобы снова вернуться в игру. В начале матча я очень хорошо играла, но потом Тан усложнила задание. В третьем сете было важно просто перезагрузиться, чтобы голова была ясна. Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, что способна. Трудно было видеть, как все для нее кончилось. Так что для меня это был тяжелый матч".

Как следствие, победив Тан, Свитолина пробилась в 1/16 финала, где ее соперницей будет белоруска Виктория Азаренка (№25 WTA). Их дуэль состоится 21 января. Элина в шестой раз подряд пробилась в третий круг Australian Open.

Ранее в третий раунд турнира пробилась и украинка Марта Костюк.

В общей сложности, в основной сетке Australian Open-2022 стартовали пять украинок. Первый круг не сумели преодолеть Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Добавим, что Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января. Действующей победительницей турнира является японка — Наоми Осака.