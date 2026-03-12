Свитолина на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала 31-летняя украинка одержала победу над чешкой Екатериной Синяковой (№44 WTA).

Свитолина разгромила соперницу в первом сете (6:1), а уже после двух гейма второй партии при счете 1:1 чешка отказалась от продолжения поединка.

Реклама

Отметим, что Элина начала соревнования в Индиан-Уэллсе сразу со второго раунда, где одолела немку Лауру Зигемунд (№55 WTA) со счетом 7:6, 4:6, 6:3. В третьем круге украинка победила американку Эшлин Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Свитолина посоревнуется со второй ракеткой мира полькой Игой Швентек.

Напомним, в феврале Элина дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), но в матче за трофей потерпела поражение.