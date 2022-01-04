Свитолина начала 2022 год поражением от россиянки на турнире в Австралии

Свитолина начала 2022 год поражением от россиянки на турнире в Австралии

Элина выиграла первый сет, однако уступила в двух следующих.

Лучшая теннисистка Украины и 15-я в рейтинге WTA Элина Свитолина неудачно начала 2022 год.

27-летняя уроженка Одессы в рамках первого раунда турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), где была сеяна под восьмым номером, потерпела поражение от представительницы России Анастасии Гасановой (№130 WTA). Встреча, длившаяся два с половиной часа, завершилась со счетом 7:5 , 4:6 , 3:6 .

За это время Свитолина совершила пять подач "на вылет", допустила три двойных ошибки и выиграла пять из девяти брейков.

Примечательно, что очная дуэль между Светолиной и Гасановой стала для них первой. В последний раз украинка проигрывала сопернице не из топ-100 больше года назад, когда уступила Наде Подороске в 1/4 финала Roland Garros-2020.

Из украинок в Аделаиде также выступала Екатерина Бондаренко, потерпевшая поражение от Люции Бронцетти (Италия) в финале квалификации;

Турнир в Аделаиде состоится с 3 по 9 января 2022 года. Соревнования станут подготовкой к первому Большому шлему нового сезона – Australian Open, который запланирован на 17-30 января.

Добавим, недавно Свитолина представила своих новых тренеров.