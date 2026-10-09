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Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Пекине
В четвертьфинале Элина уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В четвертьфинале 32-летняя уроженка Одессы потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь (№54 WTA) — 3:6, 6:7.
Матч продолжался 1 час 48 минут. Свитолина выполнила 7 подач навылет и допустила 2 двойные ошибки. Это была первая очная встреча теннисисток.
Для Элины это был 11-й четвертьфинал турниров WTA в этом сезоне. На следующей неделе она поднимется на шестое место в мировом рейтинге. В последний раз украинка занимала эту позицию в конце октября 2021 года.
Для Свитолиной это был первый турнир в Пекине с 2019 года: три последних розыгрыша украинка пропускала (до этого — соревнования не проводились).
В полуфинале Чжэн встретится с полькой Игой Щвентек или бельгийкой Элизе Мертенс.
Отметим, что Свитолина пропускала первый круг соревнований в Пекине, а в матче второго раунда одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2.
В третьем круге Элина обыграла представительницу Греции Марию Саккари (№33 WTA) — 6:4, 7:5. В 1/8 финала украинка победила американку Энн Ли (№30 WTA) — 6:2, 6:3.
Напомним, в конце сентября Свитолина вывела сборную Украины в первый в истории финала Кубка Билли Джин Кинг.