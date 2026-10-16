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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Ухане

В четвертьфинале Элина проиграла 170-й ракетке мира Сонай Картал.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В четвертьфинале 32-летняя уроженка Одессы потерпела поражение от британки Сонай Картал (№170 WTA) — 2:6, 6:2, 4:6.

Перед началом второго сета Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за травмы руки, но продолжила матч и даже взяла сет у британки.

Видеообзор матча

Как пятая сеяная Свитолина пропускала первый раунд соревнований в Ухане, а в поединке второго круга победила "нейтральную" российскую теннисистку Людмилу Самсонову — 6:2, 5:7, 6:2. В 1/8 финала Элина обыграла китаянку Ханью Гуо — 6:1, 6:4.

Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Пекине.

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