Свитолина неожиданно выбыла в 1/8 финала турнира в Бад-Гомбурге

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.

В матче второго круга 30-летняя урожденная Одессы не справилась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№21 WTA) – 6:3, 4:6, 6:7.

Поединок длился 2 часа и 28 минут. Свитолина 6 раз подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 3 из 12 брейк-пойнтов.

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Это была первая очная встреча теннисисток. До сегодняшнего дня они на корте не пересекались.

Отметим, что в первом раунде Элина победила бельгийку Элизу Мертенс.

Уже вскоре Свитолина выступит в основной сетке Wimbledon-2025, матчи которого продлятся с 30 июня по 13 июля.

Ранее сообщалось, что Элина выиграла престижную награду от Кубка Билли Джин Кинг.

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