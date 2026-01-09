ТСН в социальных сетях

Свитолина непростой победой вышла в полуфинал турнира WTA в Окленде

Украинка выбила из соревнований вторую подряд представительницу Великобритании.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В четвертьфинале 31-летняя украинка победила британку Сонай Картал (№68 WTA). Трехсетовый поединок завершился триумфом Элины со счетом 6:4, 6:7, 7:6.

Отметим, что на старте турнира Свитолина разгромила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию – 6:3, 6:1.

Во втором круге Элина победила британку Кэти Бултер (№112 WTA) – 7:5, 6:4.

Соперницей Свитолиной в полуфинале станет 18-летняя американка Ива Йович (№35 WTA).

Ранее сообщалось, что Свитолина выбыла на старте парного турнира в Окленде, где она выступала вместе с легендарной американкой Винус Уильямс.

