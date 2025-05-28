Свитолина непростой победой вышла в третий круг Roland Garros-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) пробилась в третий раунд Roland Garros-2025.

В матче второго круга 30-летняя уроженка Одессы одержала непростую победу над Анной Бондар из Венгрии (№87 WTA) – 7:6, 7:5.

Поединок длился 1 час и 56 минут. Свитолина 4 раза подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

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Отметим, что на французском мэйджоре в этом году Элина стартовала разгромной победой над Зейнеп Сонмез из Турции.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче хорватки Донны Векич (№19 WTA) против американки Бернарды Перы (№83 WTA).

Элина – первая украинка, добравшаяся до третьего раунда Roland Garros-2025. Позже свои матчи второго круга проведут Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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