Свитолина непростой победой вышла в третий круг US Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в третий круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.

Во втором раунде мэйджора 31-летняя уроженка Одессы одержала непростую победу над австралийкой Майей Джойнт (№72 WTA) — 6:2, 6:7, 6:4.

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Обзор матча

Отметим, что в первом круге Открытого чемпионата США по теннису Элина одержала разгромную победу над аргентинкой Соланой Сиеррой (№87 WTA) — 6:1, 6:2.

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В 1/16 финала US Open-2026 соперницей Свитолиной станет "нейтральная" россиянка Анна Калинская (№23 WTA).

Свитолина — вторая украинка, которая прошла в третий круг US Open-2026. Ранее второй раунд преодолела Марта Костюк, которая разобралась с экс-третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс. Позже свои матчи этой стадии сыграют Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.

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