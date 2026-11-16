Свитолина обратилась к украинцам после поражения в финале Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) прокомментировала свое поражение от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (№3 WTA) в финале Итогового турнира WTA-2026.

Первая ракетка Украины обратилась к соотечественникам, поблагодарив их за поддержку.

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Элина отметила, что отдала на корте все силы и имеет мотивацию уже в следующем году показать лучшую себя.

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"Очень классная неделя для меня. После первого матча, наверное, не было мыслей, что что-то может получиться, но я добралась до финала. Отдала всю себя. Хочу всех поблагодарить за поддержку в эту неделю. Последний матч сезона мотивирует войти в предсезонку и показать лучшую себя в следующем году.

Хочу поблагодарить всех людей в Украине за поддержку. Слава Украине", — сказала Свитолина во флешкоментарии.

Элина в третий раз в карьере сыграла в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

Свитолина стартовала на Итоговом турнире с поражения от Андреевой, затем одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, а в решающем, третьем матче группового этапа одолела бесфлажную белоруску Арину Соболенко. В полуфинале Элина разгромила чешку Линду Носкову.

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Таким образом, Свитолина завершит сезон на шестой позиции мирового рейтинга — победа позволила бы Элине подняться сразу на четвертую строчку.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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