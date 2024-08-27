Свитолина объяснила, почему не пожала руку экс-россиянке Аванесян, которая сменила гражданство

Украинка прокомментировала свое решение отказаться от рукопожатия с Элиной Аванесян, которая с августа этого года представляет Армению.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после волевой победы над аргентинкой Марией Лурдес Карле на старте US Open-2024 ответила на вопрос, почему не пожала руку экс-россиянке Элине Аванесян после того, как обыграла ее на недавнем турнире в мексиканском Монтеррее.

Отметим, что Аванесян родилась в российском городе Пятигорск. До августа 2024 года она выступала за государство-террорист, но теперь получила армянское гражданство.

"Да, я знаю, что она сменила гражданство, но это не единственный момент, который для меня важен. Дело также в том, чтобы иметь позицию, что ты выступаешь против действий российской власти и против того, что происходит в Украине, против всей той беды, которую Россия доставляет нашим невинным людям. Я не слышала такой позиции от нее. Когда вы меняете гражданство ради собственной выгоды – это одно дело. Когда вы меняете его из-за осуждения геноцида, который совершает российская армия, – это другое", – цитирует Свитолину Большой теннис Украины.

Также Свитолина прокомментировала очередной массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами.

"Да, я видела новости, я знаю, что было более 100 ракет... Это очень тяжело. Я постоянно проверяла новости. Мне было очень-очень грустно видеть, что происходило сегодня, что происходит каждый день. Этот день был очень, очень тяжелым для украинцев. Это просто катастрофа, если честно, просыпаться и видеть такие новости, что украинцы так страдают.

Влияет ли это на мою игру? Я пытаюсь переключаться, конечно, но когда ты просыпаешься и сразу же видишь такие плохие новости, это влияет морально, ты об этом думаешь. Особенно когда что-то не так, это естественно. В некоторые моменты бывает так, что это очень на меня влияет. На Уимблдоне было очень сложно... Когда это касается детей, невинных людей, это для меня очень тяжело... Чрезвычайно", – сказала Элина.

Во втором раунде US Open-2024 Свитолина сыграет с другой украинкой Ангелиной Калининой. Матч состоится в среду, 28 августа.

Основная сетка Открытого чемпионата США-2024 продлится с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой US Open является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году в финале одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

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