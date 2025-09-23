Свитолина объявила о досрочном завершении сезона: как объяснила решение

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025.

Об этом 31-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram, опубликовав пост, в котором объяснила такое решение.

"В последнее время я не чувствую себя сама собой. Нахожусь не в должном эмоциональном состоянии и не готова играть, поэтому я завершаю сезон.

За эти годы я научилась, что этот вид спорта – это не о деньгах, славе или рейтингах, а о готовности бороться и отдавать все силы. Сейчас я просто не в том психологическом и эмоциональном состоянии, чтобы это делать.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или исполненным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми – и это не делает меня слабее. Это просто означает, что я человек, и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, дышать и просто быть.

Поэтому я даю себе пространство, необходимое для выздоровления и восстановления сил вместо того, чтобы заставлять себя, и когда я вернусь на корт, я хочу бороться со всей своей силой и показать себя с лучшей стороны для болельщиков, для игры и для себя. С любовью, Элина", – написала теннисистка.

Ранее стало известно, что Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Пекине из-за травмы бедра.

Напомним, на прошлой неделе Свитолина выступала за сборную Украины в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. В четвертьфинале Элина одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой и вывела нашу команду в исторический полуфинал.

В полуфинале Свитолина в напряженной борьбе проиграла восьмой ракетке мира итальянке Жасмин Паолини. В итоге "сине-желтые" остановились в шаге от финала.