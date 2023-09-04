Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после US Open-2023: объяснила причины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения от американки Джессики Пегулы в третьем круге US Open-2023 сообщила, что берет перерыв в выступлениях.

"Честно говоря, была рада, что смогла играть на этом турнире. Я выиграла здесь пару матчей. Это был тяжелый поединок. Пегула хорошо сыграла в третьем сете. Игра пошла не по плану, но это теннис. Я чувствую, что моя игра становится лучше. Хорошо чувствую себя на корте. Конечно, иногда бывают тяжелые дни. Я играла против третьей ракетки мира, а это непросто. Но я могу конкурировать с топ-теннисистками, сыграла хорошие матчи.

Сейчас просто хочу взять отпуск, чтобы восстановиться физически и затем продолжить выступления. Я точно не знаю, сколько времени возьму на отдых. Посмотрю, что посоветуют врачи. Поговорю со своей командой, посмотрю, что меня ждет. Я просто очень хочу воспользоваться временем, чтобы восстановиться. Я давно не видела свою дочь, поэтому очень хочу вернуться домой", – заявила Свитолина на пресс-конференции.

Также 28-летняя украинка опубликовала пост в Instagram, где объяснила свое решение сделать паузу в соревнованиях.

По словам спортсменки, жизненные вызовы могут быть сложными, но нормально делать перерыв и заряжаться. В настоящее время Свитолина планирует вернуться домой, чтобы "поглотить любовь и смех со своей семьей и друзьями".

"Именно в эти моменты тишины я собираю силы, чтобы продолжать двигаться вперед к своей мечте. Именно в эти моменты я обретаю ясность и восстанавливаю свою сосредоточенность", – написала Элина.

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

На первом турнире Большого шлема после рождения дочери – Roland Garros – Свитолина дошла до четвертьфинала. Затем украинка смогла выйти в полуфинал Wimbledon, а на последнем мейджоре сезона – US Open – остановился на стадии 1/16 финала.

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