Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира на старте Wimbledon-2023, Цуренко одержала сложную победу

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №76) вышла во второй круг Wimbledon-2023. На старте турнира Большого шлема уроженка Одессы победила экс-первую ракетку мира, 43-летнюю американку Винус Уильямс (№558 WTA).

28-летняя украинка разобралась с представительницей США за два сета – 4:6, 3:6.

Следует отметить, что в первом сете Уильямс упала и держалась за травмированное колено. Так что доигрывать поединок американке пришлось с серьезным повреждением.

Успешно стартовала в основной сетке Wimbledon также другая наша соотечественница Леся Цуренко (WTA №60). 34-летняя украинка в напряженном трехсетовом поединке справилась с американкой Клер Лю (WTA №93) – 6:3, 3:6, 6:4.

А вот еще одна украинская теннисистка Екатерина Байндль (WTA №85) в первом круге Wimbledon проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес (WTA №95) – 4:6, 6:4, 4:6.

Еще две украинки проведут свои матчи первого раунда Wimbledon-2023 во вторник, 4 июля. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина встретится с испанкой Джессикой Боусас Манейро, а соперницей Марты Костюк станет Мария Саккари из Греции.

Добавим, что еще три украинки не сумели преодолеть квалификацию Wimbledon-2023. Дарья Снигур и Катарина Завацкая выбыли на старте отбора, а Даяна Ястремская вылетела в финале квалификации.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3 по 16 июля.

Напомним, в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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