Свитолина одержала волевую победу и сохранила шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (№7 WTA) во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

Поединок длился 1 час 58 минут и завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

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После первой партии Элина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой. Затем украинка сумела вернуться в игру и совершить камбэк.

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Это была пятая очная встреча теннисисток. Свитолина в четвертый раз одолела Мухову.

Обзор матча

"Я немного разозлилась на себя в каком-то смысле. Просто пыталась бить по мячу и выплеснуть все наружу. Счастлива, что смогла выиграть эти два сета и одержать здесь победу. Честно говоря, я и не ожидала.

Хотелось бы получше начать с первого же матча. Пыталась отдать все на корте и сделать все возможное, чтобы найти свою игру. Это была непростая задача, но я просто счастлива, что победила", — прокомментировала Свитолина свою победу.

После победы Элина занимает третье место в турнирной таблице группы и сохраняет шансы финишировать в топ-2, что нужно для выхода в полуфинал.

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Турнирная таблица

1. Мирра Андреева — 1 победа (1 матч), 100% выигранных сетов

2. Арина Соболенко — 1 победа (1), 100%

3. Элина Свитолина (Украина) — 1 победа (2), 40%

4. Каролина Мухова (Чехия) — 0 побед (2), 20%

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Отметим, Свитолина стартовала на Итоговом турнире WTA с поражения от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (№3 WTA) — 4:6, 0:6.

В заключительном, третьем туре Элина сразится с бесфлажной белоруской Ариной Соболенко (№2 WTA). Матч состоится в пятницу, 13 ноября.

Свитолина в четвертый раз в карьере и впервые с 2019 года выступает на Итоговом турнире WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м дошла до финала.

Итоговый турнир WTA проходит с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Украина впервые в истории представлена двумя теннисистками на Итоговом турнире WTA. Кроме Свитолиной, здесь также играет Марта Костюк, для которой это дебютные соревнования такого уровня.

Ранее сообщалось, что Костюк проиграла второй раз подряд на Итоговом турнире WTA и потеряла шансы на полуфинал.

Также мы рассказывали, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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