Свитолина одержала волевую победу и вышла в финал первого турнира нового сезона (видео)

Элина Свитолина в полуфинале турнира в Окленде одолела китаянку Сию Ван.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В полуфинале 29-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над китаянкой Сию Ван.

Матч длился 2 часа 11 минут. Украинка проиграла первый сет со счетом 2:6, но сумела собраться и выиграла две следующей партии – 6:4, 6:3.

За проведенное на корте время Элина 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейкпойнтов.

Обзор матча Эина Свитолина – Сию Ван

Добавим, что на старте этих соревнований Свитолина победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. Затем украинка на характере одолела чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану из Великобритании и одержала разгромную победу над чешкой Марией Боузковой.

В финале соперницей Свитолиной будет 19-летняя американка Кори Гауфф, которая в полуфинале уверенно обыграла свою соотечественницу Эмму Наварро (6:3, 6:1).

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября 2022-го Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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