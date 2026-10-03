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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Свитолина одержала волевую победу на старте престижного турнира в Пекине

Элина в трехсетовом поединке одолела чешку Катержину Синякову.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

32-летняя уроженка Одессы, которая пропустила первый круг соревнований, в матче второго раунда одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой (№55 WTA).

Трехсетовый поединок длился 2 часа 2 минуты и завершился триумфом Элины со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

Для Свитолиной это первый турнир в Пекине с 2019 года: три последних розыгрыша украинка пропускала (до того — соревнования не проводились).

В 1/16 финала Элина посоревнуется против представительницы Греции Марии Саккари. Матч запланирован на воскресенье, 4 октября.

Ранее сообщалось, что Свитолина вывела сборную Украины в первый в истории финала Кубка Билли Джин Кинг.

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