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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Свитолина одержала волевую победу на старте турнира в Торонто

Элина в матче с двумя тай-брейками одолела испанку Джессику Бузас Манейро.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) пробилась в третий круг на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Свитолина стартовала на соревнованиях со второго раунда в статусе девятой сеяной теннисистки и одержала волевую победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро (№63 WTA) — 6:7, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 49 минут. Свитолина выполнила 3 подачи навылет и допустила 11 двойных ошибок.

Это была их четвертая очная встреча. Свитолина выиграла все матчи.

В третьем круге Элина встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и россиянкой Анастасией Потаповой, которая с 2026 года представляет Австрию.

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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