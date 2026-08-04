Свитолина одержала волевую победу на старте турнира в Торонто

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) пробилась в третий круг на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Свитолина стартовала на соревнованиях со второго раунда в статусе девятой сеяной теннисистки и одержала волевую победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро (№63 WTA) — 6:7, 7:6, 6:4.

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Матч продолжался 2 часа 49 минут. Свитолина выполнила 3 подачи навылет и допустила 11 двойных ошибок.

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Это была их четвертая очная встреча. Свитолина выиграла все матчи.

В третьем круге Элина встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и россиянкой Анастасией Потаповой, которая с 2026 года представляет Австрию.

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