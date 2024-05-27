Свитолина одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира на старте Roland Garros-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала в основной сетке Roland Garros-2024. В своем первом матче на турнире она обыграла экс-первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

Напряженный поединок длился 1 час 58 минут. Свитолина одержала волевую победу, выиграв две партии подряд после проигранного первого сета – 3:6, 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Элины станет победительница матча между француженками Фионой Ферро и Диан Парри.

Еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла преодолеть стартовый раунд французского мэйджора. Она была вынуждена сняться по ходу третьего сета матча с колумбийкой Камиллой Осорио.

Калинина выиграла первую партию со счетом 6:3, а во втором сете не реализовала три матчбола при счете 6:5 и затем уступила на тай-брейке (6:7). В третьем сете Ангелина брала медицинский тайм-аут, но в итоге снялась с матча при счете 1:4.

Ранее во второй круг Открытого чемпионата Франции пробились Даяна Ястремская и Марта Костюк, а вот Леся Цуренко снялась по ходу своего стартового поединка из-за травмы.

Также в основной сетке Roland Garros дебютирует украинка Юлия Стародубцева, которая ранее преодолела квалификацию. Ее соперницей в первом раунде станет испанка Кристина Букса.

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