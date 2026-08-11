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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Свитолина одержала волевую победу над россиянкой и вышла в полуфинал турнира в Торонто

В четвертьфинале Элина совершила камбэк и одолела "нейтральную" соперницу из государства-террориста.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

В четвертьфинале 31-летняя украинка одержала волевую победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Екатериной Александровой (№19 WTA) — 3:6, 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. На счету украинки 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 6 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Обзор матча

Для Свитолиной это уже седьмой полуфинал в сезоне на турнирах WTA. На двух из них она завоевала титулы — в Окленде и Риме.

В полуфинале Элина сыграет против экс-первой ракетки мира польки Иги Швентек, которая в 1/8 финала выбила другую украинку — Марту Костюк.

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