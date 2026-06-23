Свитолина одержала волевую победу над россиянкой на последнем турнире перед Wimbledon-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.

В 1/8 финала 31-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над "нейтральной" теннисисткой с российским паспортом Людмилой Самсоновой (№37 WTA) — 3:6, 6:3, 6:2.

Отметим, что Свитолина пропускала первый круг. Самсонова на старте турнира обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:3, 7:5.

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За путевку в полуфинал Элина посоревнуется с 52-й ракеткой мира, китаянкой Синь Ю Ван.

Прошлыми соревнованиями для украинки был турнир WTA 500 в Берлине (Германия). Там Элина дошла до четвертьфинала, где проиграла филиппинской теннисистке Александре Эале (№35 WTA) — 3:6, 4:6.

Турнир в Бад-Гомбурге станет для Свитолиной последним перед Wimbledon-2026. Матчи основной сетки травяного мэйджора состоятся с 29 июня по 12 июля.

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